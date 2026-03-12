Kütahya\'da Kossuth Anıldı

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı.

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 178'inci yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen binanın bahçesinde yapılan törende, Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Türk-Macar ilişkilerinin Osmanlı dönemi öncesine dayandığını ve günümüze kadar devam ettiğini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca kendisine sığınan bütün insanlara misafirperver davranarak sahip çıktığını belirten Işın, şöyle devam etti:

"Dönemin istilacı güçleri Osmanlı Devleti'ne sığınan Lajos Kossuth'un teslim edilmesini talep etmiştir. Padişah ise bu misafirini teslim etmemiştir. O dönem Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemdir. Buna rağmen misafirine sahip çıkmıştır. Türk milleti böyle bir asil millettir. Aynı zamanda Macaristan ve Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup devletlerdir. Bu süreç çok güzel şekilde devam etmektedir."

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Lajos Kossuth'un Kütahya'da kaldığı dönemde ülkesinin özgürlüğü için çalıştığını vurguladı.

Kossuth'un Kütahya'yı çok sevdiğini dile getiren Matis, "Kossuth, Kütahya'da bulunduğu dönemde Macaristan'ın özgürlüğü için aktif bir diplomasi çalışmaları gerçekleştirdi. Burada ülkemiz için bir anayasa taslağı oluşturdu. Kossuth hayatı boyunca Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkesinin egemenliği ve özgürlüğü için çalıştı." ifadelerini kullandı.

Programda, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.

Lajos Kossuth

Macaristan'ın 1848-1849 yıllarında Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982 yılında müzeye dönüştürdü.