Kütahya'da Kuaför Salonunda Tüfekle İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Kuaför Salonunda Tüfekle İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kütahya\'da Kuaför Salonunda Tüfekle İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da bir kuaför salonuna tüfekle giderek iş yeri sahibi ve bir müşteriyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, olayı gerçekleştirdiğini pişmanlık duyduğunu ve kendisiyle alay edildiğini iddia etti. Saldırı sonucunda kuaför salonunun sahibi ve müşteri hayatını kaybetmişti.

01.05.2024 18:47
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Kütahya'da, kuaför salonunda tüfekle 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle giderek iş yeri sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldüren Rifat Kavuk'un (80) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavuk, pişmanlık duyduğunu, kendisiyle alay edilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Dün Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle gelen Rifat Kavuk, içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Saldırıda, kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan ile müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kütahya, Kuaför, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kuaför Salonunda Tüfekle İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kuaför Salonunda Tüfekle İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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