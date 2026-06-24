Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

KÜTAHYA'da refüje çıkarak yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Hezar Dinari Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Alihan Y. kullandığı 43 AEP 682 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet, refüje çıkıp yön levhasına çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Alihan Y., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Alihan Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Alihan Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,