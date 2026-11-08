Kütahya'da otomobil minibüsle çarpıştı, 4 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil minibüsle çarpıştı, 4 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var

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Kütahya\'da otomobil minibüsle çarpıştı, 4 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var
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Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin otomobilden çıkardığı sürücü ile minibüs sürücüsü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı; otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi var.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır G'nin kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bahadır G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
KütahyaGüncelSon Dakika

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