Kütahya'da Seyir Terası Projesi İncelemeleri Yapıldı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'nde yapılması planlanan seyir terası projesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, seyir terası projesinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı ve 30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Nuri Dursun'un eşlik ettiği incelemelerde, hayata geçirilmesi planlanan seyir terası projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve projenin mahalleye sağlayacağı katkılar ele alındı. Mahalledeki çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları gibi mahalleye değer katacak çalışmalar da gündeme alındı.

Başkan Eyüp Kahveci, şehri daha yaşanabilir haline getirmek için mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve halkın beklentilerini doğrudan dinlemenin önemini vurguladı. Kahveci, "Şehrimizi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Nuri Dursun ise gösterilen ilgiden ve mahalleye yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kahveci'ye teşekkür etti.