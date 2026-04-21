Kütahya'da sıfır atık ve iklim değişikliği çalıştayı düzenlendi

21.04.2026 14:51
Kütahya'da Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kütahya Valiliği koordinesinde düzenlenen çalıştay, Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, sıfır atık konusunun bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın artan nüfusla atık ve israf konusunda alarm verdiğini belirten Ovalı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyaya duyarlı olabilmek adına atıklarımızı sıfır noktasına taşımamız gerekiyor. Bugün sorumlu davranırsak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan bu hareket, bugün sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 'Dünya Sıfır Atık Günü' ile küresel bir boyut kazandı. Bu, ülkemiz adına gurur verici bir sorumluluktur."

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ise çalıştayın Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Yerel ölçekte döngüsel ekonomi yaklaşımlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Çatladan, "Amacımız ilimize özgü, uygulanabilir ve ölçülebilir hedefler ortaya koyarak bunları somut projelere dönüştürmektir. Üniversitelerimizin bilimsel katkısı ve yerel yönetimlerimizin uygulama gücü bu süreçte kritik rol oynamaktadır." dedi.

Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdullah Dönmez, kurumlarının sıfır atık projelerine ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından başlayan çalışma seanslarında 230 katılımcı, kendilerine ayrılan 14 tematik masada, doğa ve kaynak yönetimi, üretim-tüketim döngüsü, yaşam alanları ve finansman gibi başlıklar altında çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştay kapsamında elde edilen veriler ve çözüm modellerinin bir rapor haline getirilerek ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Kütahya, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

