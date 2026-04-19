Kütahya\'da TIR devrildi, patatesler yola saçıldı

KÜTAHYA'da kontrolden çıkan TIR devrilirken, dorsede yüklü patatesler yola saçıldı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Çöğürler kavşağı yakınında meydana geldi. Osman Melih S., kullandığı 64 ADN 853 plakalı patates yüklü TIR'ın hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç devrilirken, dorsede yüklü patatesler de yola saçıldı. Osman Melih S., kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
