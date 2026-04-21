Kütahya\'da Trafik Kazası Can Aldı

Kütahya'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Musa Kafkas (22), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Musa Kafkas (22) yönetimindeki 10 FT 502 plakalı otomobil, önceki gün Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyere çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içerisine girmiş, sürücü Kafkas ağır yaralanmıştı.
