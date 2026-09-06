Kütahya Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya Hisarcık\'ta otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyü Ak Dere mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine ait birer su tankeri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz, su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangının çevredeki ormana sıçraması önlendi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kütahya Hisarcık'ta otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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