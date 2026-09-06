Kütahya Hisarcık\'ta otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyü Ak Dere mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine ait birer su tankeri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz, su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangının çevredeki ormana sıçraması önlendi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.