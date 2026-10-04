Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 4 Ekim\'de KÜSHAYKOB hayvanlarına mama desteği verdi

KÜTAHYA (AA) – Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kütahya Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'ndeki hayvanlara mama desteğinde bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edilen Reşide Hatice Hanım Vakfı ile Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın "1001 Hayır Şartı" hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya Valiliği KÜSHAYKOB Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'ndeki hayvanlar için mama teslimi yapıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin merhamet ve şefkat anlayışını yaşatmanın ve her cana iyilik ulaştırmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, asırlardır sürdürülen vakıf kültürünün merhamet ve yardımlaşma anlayışını sahipsiz hayvanlara uzanan bir iyilik eliyle geleceğe taşımaya devam edileceği vurgulanarak, "Unutmayalım ki merhamet, yalnızca insanlara değil, tüm canlılara uzanan bir gönül meselesidir. Vakıf ruhuyla iyiliği büyütmeye, her cana şefkatle dokunmaya ve hayırla iz bırakmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.