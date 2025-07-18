Kütüphanelerde Eğlenceli Öğrenme

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

İl Halk Kütüphanesi'nde 5-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik aileleriyle keyifli ve eğitici program gerçekleştirildi.

Etkinlik, kütüphane oryantasyonu ile başladı. Çocuklar, kütüphane ve kitaplarla tanışarak kitapların dünyasında yolculuğa çıktı.

Daha sonra geri dönüşüm konusuna dikkati çekmek amacıyla çocuklara eğitici videolar izletildi. Programın sonunda ise kütüphane bahçesinde atık soda şişeleri boyanarak rengarenk çiçek vazolarına dönüştürüldü.

KÜYAP etkinlikleri, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çevre dostu davranışların önemini anlatmayı da amaçlıyor.