Kuveyt'e 18 füze ve 19 İHA saldırısı

04.04.2026 19:09
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 18 balistik füze ve 19 İHA'nın hava savunmasıyla imha edildiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye 18 balistik füze ve 19 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde gerçekleştirilmiş son saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 8'si balistik füze ve 19 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleri tarafından füze ve İHA'ların imha edildiğini bildirdi.

Atvan, bu operasyon sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği ve çevrede hasar da oluşmadığını kaydetti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Busalib de basın bildirisinde gün içinde ülkede 3 kez sirenlerin çaldığını, saldırıların başladığı günden bu yana toplam 167 kez siren çaldığını aktardı.

Ülkede gün içinde vatandaşlar tarafından 20 ayrı şüpheli parça duyurusu yapıldığını bunlara uzman ekiplerin müdahale ettiklerini belirten Busalib, bugüne dek toplam 669 kez şüpheli parça ve şarapnel duyurusu yapıldığını aktardı.

