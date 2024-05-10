Kuveyt Emiri Meclis'i Feshetti ve Anayasa Maddelerini Askıya Aldı - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Meclis'i Feshetti ve Anayasa Maddelerini Askıya Aldı

Kuveyt Emiri Meclis\'i Feshetti ve Anayasa Maddelerini Askıya Aldı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis'i feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alındığını duyurdu. Emir, ülkenin dayanılmaz zorluklar ve engellerle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu adımı ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için zor bir karar olarak nitelendirdi.

10.05.2024 22:11
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis'i feshettiğini duyurdu.

Kuveyt Emiri Sabah, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Meclis'in feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı verdik. Bu sürede demokratik süreç tüm yönleri incelenecek." ifadesini kullandı.

Bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendiren Sabah, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da Meclis'i feshetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri Meclis'i Feshetti ve Anayasa Maddelerini Askıya Aldı - Son Dakika

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