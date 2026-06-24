Kuveyt Emiri Rubio ile Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Rubio ile Güvenlik Görüşmesi

24.06.2026 20:05
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Kuveyt Emiri, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, Emir Sabah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ele alınırken, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve ortak çıkarların güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik girişimler de ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Emiri Rubio ile Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika

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