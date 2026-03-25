Kuveyt, İran Büyükelçisini Çağırdı

Kuveyt, İran'ın topraklarını hedef alan saldırıları nedeniyle İran Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarından birinin hedef alındığı anımsatılarak, havalimanının sivil bir tesis olması hasebiyle uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan saldırı üzerine Tutunci'ye protesto notası verildiği belirtildi.

İran'ın ülkeye yönelik "acımasız saldırılarını" başlattığı 28 Şubat 2026'dan bu yana Kuveyt'in İranlı Büyükelçi Tutunci'ye üçüncü kez protesto notası verdiği kaydedildi.

Kuveyt'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve hava sahasına yönelik saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, İran saldırılarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine aykırı olduğu gibi bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği baltalayan tehlikeli bir gerilim olarak nitelendirildi.

Saldırıların "sivil tesislerin hedef alınmasını ve sivillerin tehlikeye atılmasını" yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, Kuveyt'in, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların derhal durdurulması ve İran'ın bu saldırılardan doğan sonuçlara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 20 balistik füze ve 9 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu da İHA'ların Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposuna saldırı düzenlediğini açıklamıştı.