Kuveyt, Tahran yönetiminin ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırıp protesto notası verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Tutunci, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları nedeniyle bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Tutunci'ye verilen protesto notasında, Kuveyt'in, toprak bütünlüğü ve egemenliğini apaçık ihlal eden, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve 2817 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını hiçe sayan bu saldırıların kesin bir şekilde kınandığı belirtildi.

Kuveyt'in BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını ve egemenliğini korumak, güvenliği ile vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin selametini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kuveyt ordusu dün, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.