Kuveyt Ordusu İHA Saldırılarına Karşı Savunma Yaptı

Kuveyt ordusu, ülkedeki bir dizi hayati tesisi hedef alan insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı koyduklarını açıkladı.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimize ait hava savunma sistemleri, ülkenin hava sahasını ihlal ederek bir dizi hayati tesisi hedef alan İHA saldırılarına karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.
