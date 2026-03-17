Kuveyt'te 16 Hizbullah Üyesi Gözaltına Alındı

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen 16 kişilik bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Nasır Busalib düzenlediği basın toplantısında, güvenlik birimlerinin "titiz izleme ve takip çalışmalarının ardından yasaklı terör örgütü Hizbullah'a bağlı bir hücreyi ortaya çıkararak üyelerini gözaltına aldığını" söyledi.

Busalib, soruşturmaların "grup üyeleri tarafından planlanan organize bir sabotaj girişimini" ortaya çıkardığını belirtti.

Grupta 14 Kuveyt vatandaşı ile 2 Lübnan vatandaşının bulunduğunu aktaran Busalib, şüphelilerin "ülkenin egemenliğini zayıflatmayı, istikrarı bozmayı, kaos yaymayı ve kamu düzenini hedef aldığını" iddia etti.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarda ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra suikastlarda kullanıldığı belirtilen bir silah, Mors kodu iletişim cihazları ve insansız hava araçları ele geçirdiğini aktaran Busalib, ayrıca ele geçirilenler arasında örgüte ait bayrak ve görseller, haritalar, uyuşturucu madde, nakit para ve eğitim amaçlı silahların da bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmazken, Hizbullah'tan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.