Kuveyt'te Balistik Füzeler Önlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Balistik Füzeler Önlandı

Kuveyt\'te Balistik Füzeler Önlandı
28.06.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, hava sahasında iki balistik füzeyi önlerken, can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı.

KUVEYT, 28 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasında tespit edilen iki balistik füzenin önlendiğini, olayda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, pazar sabahı tespit edilen füzelerin operasyonel prosedürlere uygun olarak engellendiğini belirtti.

Olay, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandı. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari gemileri hedef alan İran saldırılarının sürmesi üzerine, İran'a ait çok sayıda askeri noktaya hava harekatları düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Savunma, Kuveyt, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Balistik Füzeler Önlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:24:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Balistik Füzeler Önlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.