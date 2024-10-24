Kuveyt'te Canavar Kamyon Gösterisi

MÜBAREK EL-KABİR, 24 Ekim (Xinhua) -- Kuveyt'in Mübarek El-Kabir valiliğindeki gösteride performans sergileyen bir Hot Wheels Canavar Kamyonu, 23 Ekim 2024.
Kuveyt'in Mübarek El-Kabir valiliğinde Çarşamba günü başlayan Hot Wheels Canavar Kamyonlar Canlı Alev Partisi adlı gösteri, 23-26 Ekim tarihleri arasında dört farklı performansla devam edecek. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
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