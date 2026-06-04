Kuveyt'te Havalimanına Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

FERVANİYE, 4 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed el-Abdullah el-Sabah (sağdan ikinci), insansız hava aracı ve füze saldırısında hasar gören Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu, 3 Haziran 2026.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere ülke genelinde sivil ve kritik tesisleri hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çarşamba günü erken saatlerde yapılan açıklamada, saldırılardan İran'ın sorumlu tutulduğu belirtildi. (Fotoğraf: Başbakanlık Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)