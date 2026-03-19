Kuveyt'te Hizbullah Bağlantılı 10 Kişi Gözaltında

19.03.2026 02:13
Kuveyt, Hizbullah ile bağlantılı 10 kişiyi saldırı planı nedeniyle gözaltına aldığını açıkladı.

Kuveyt, ülke içindeki bir saldırının engellendiğini ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu iddia edilen 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "hayati tesislerin hedef alınması planlanan terör eyleminin" engellendiği kaydedildi.

"Yasaklı terör örgütü Hizbullah'a mensup 10 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, tutuklanan kişilerin "dış taraflarla koordinasyon içerisinde oldukları, hedef alınan noktaların koordinatlarını paylaşmak üzere casusluk faaliyetinde bulunarak ülke güvenliğini doğrudan tehdit ettikleri" belirtildi."

Açıklamada, hücre üyelerinin örgüt kamplarında "silah kullanımı ve insansız hava araçlarının (İHA) idaresi" üzerine eğitim aldıkları, bu hazırlıkların "devletin egemenliğini sarsmayı ve istikrarı bozmayı amaçladığı" ifade edildi.

Zanlıların "ayrıntılı itiraflarda bulunduğu" bilgisi paylaşılan açıklamada, devlet güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı "kararlılıkla mücadele edileceği" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonlarda ele geçirilen İHA'lar, örgüt flamaları ve çeşitli materyallere ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Yakalananların kimlik bilgilerine ilişkin ayrıntı verilmezken, Hizbullah kanadından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kuveyt'te 17 Mart'ta benzer bir operasyon düzenlenmiş, Hizbullah ile bağlantılı oldukları ve sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 14'ü Kuveytli, 2'si Lübnanlı toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

