Kuveyt'ten Sudan'a Destek Mesajı

06.05.2026 14:30
Kuveyt, Hartum Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı, Sudan'ın egemenliğine vurgu yaptı.

Kuveyt, Sudan'daki Hartum Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasını, Sudan'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki Hartum Uluslararası Havalimanı arazisindeki bir bölgeyi hedef alan saldırı kınandı.

Açıklamada, "Sudan'ın egemenliğine yönelik olan bu saldırı; uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geliyor." denildi.

Kuveyt'in sivillerin ve hayati öneme sahip tesislerin herhangi bir şekilde zarar görmesini reddettiğini ifade edilerek, Sudan iç savaşını sona erdirmek için yapılan uluslararası Cidde Deklarasyonu'nda öngörüldüğü gibi sivilleri koruma ve sivil tesisleri çatışmaya dahil etmeme taahhütlerine bağlı kalmanın önemi vurgulandı.

Sudan'ın birliğine, egemenliğine ve istikrarına verdiği desteği yineleyen Kuveyt, tüm taraflara diyaloğa öncelik verilmesi ve barışçıl çözümler arama çağrısı yaptı.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
