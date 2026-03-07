Kuveyt ve Fransa Savunma Görüşmesi

Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali es-Salim es-Sabah, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile bölgedeki gerginlikler ışığında ülkesinin Paris'ten savunma takviyesi alma ihtimalini görüştü.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sabah ile Fransız mevkidaşı Vautrin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, iki tarafın "iki ülke arasındaki mevcut askeri işbirliği çerçevesinde savunma takviyesi sağlanması ihtimali de dahil olmak üzere bir dizi ortak çıkar konusunu" ele aldığı belirtildi.

Sabah'ın görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü takdir ettiği ve Kuveyt ile Fransa arasındaki stratejik ortaklığın derinliğini vurguladığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.