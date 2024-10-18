Kuytul'un Yargılandığı Adam Kaçırma Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuytul'un Yargılandığı Adam Kaçırma Davası Devam Ediyor

Alparslan Kuytul ve 12 sanığın içeriğiyle 30 yıl hapis cezası istenen adam kaçırma davası sürüyor.

18.10.2024 18:46
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu tutuksuz 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Alparslan Kuytul, A.A, E.T, E.E, U.B, R.B, A.B, H.A, V.T, Ş.S, E.A. ve Y.T. ile avukatları katıldı.

Mahkemede görgü tanığı olarak SEGBİS kaydıyla beyanı alınan U.A, müşteki Koray Sarısaçlı'yı tanıdığını ve olay günü aniden bağrışma sesi duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Balkonda bulunduğum sırada olayın bir kısmını gördüm. Koray Sarısaçlı'yı zorla otomobile bindirmeye çalışıyorlardı. Ben de o sırada olayı cep telefonumla kayda aldım. Bu videoyu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettim. Koray Sarısaçlı'yı kaçıran kişilerin yüzünde maske vardı."

Diğer tanık M.G. ise Sarısaçlı'nın kaçırılmasından sonra, Alparslan Kuytul tarafından vakıf binasına çağrıldığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Benim dışımda vakıf binasında 10 kişi daha vardı. Alparslan Kuytul bizlerden Koray Sarısaçlı'nın aleyhine videolar hazırlamamızı istedi. Zaten bu videoyu çekmediğin vakit bu yapı seni direkt dışlıyor. Ben de yaptığım videoda Koray Sarısaçlı'nın yalan söylediğine yönelik ifadelerde bulundum. Alparslan Kuytul'u öven açıklamalarda bulundum. Bu videoları bu yapıya mensup teknik ekibin desteği ile çektim. Daha önce de başka insanların itibarını düşürecek videolar yapmıştık. Zaten bu yapı içinde mutlak itaat sistemi vardır. Asla Alparslan Kuytul'u eleştiremezsiniz. Ben Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayına tanık olmadım. Bildiklerimi anlattım."

Savunması alınan tutuksuz sanık H.A, adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmediğini öne sürerek, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Koray Sarısaçlı'yı kaçırmadım. Suç örgütü üyesi değilim. Benim olaya karıştığı iddia edilen arabada parmak izim yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuytul'un Yargılandığı Adam Kaçırma Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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