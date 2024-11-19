Kuyu-40 Operasyonu: 99 Tutuklama - Son Dakika
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Kuyu-40 Operasyonu: 99 Tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ildeki Kuyu-40 operasyonlarında 130 kişiden 99'unun tutuklandığını açıkladı.

19.11.2024 14:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-40" operasyonlarında gözaltına alınan 130 şüpheliden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-40" operasyonlarının yapıldığını belirtti.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tefecilik ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bu kapsamda 130 kişinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 40 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, makineli tabanca ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 18 arsa ve 10 otomobile el konulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 99'unun çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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