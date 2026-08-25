Kuyumcu Kurye 2 Milyon Lirayı Çaldı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL –KAĞITHANE'de kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B. (30), kendisine verilen 2 milyon lirayla anlaşmalı kuyumculardan altın ve dövizleri teslim aldıktan sonra ortadan kayboldu. GPS sinyali kesilen motosikleti otoparkın önünde bulunan Deniz B., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 gün sonra bir binanın çatı boşluğunda yakalandıktan sonra tutuklandı. Deniz B., ifadesinde, "Haraba bir metruk binada kaldım. Sabah uyandığımda yanımda bulunan çantanın olmadığını fark ettim. Çantamın içerisinde yanımda bulundurduğum altın ve nakit paralar da bulunuyordu" dedi.

Olay, 26 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'deki bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B.'ye, iş yeri sahibi Mustafa K. tarafından anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verildi. Motosikletle iş yerinden ayrılan Deniz B., anlaşmalı kuyumculardan altın ve dövizleri teslim aldıktan sonra ortadan kayboldu. Deniz B.'nin kullandığı motosikletteki GPS cihazının konum bilgisinin kesilmesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine iş yeri sahibi Mustafa K., polise başvurarak şikayetçi oldu.

DRONLA TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasında iş yerine ait motosiklet, Merkez Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde terk edilmiş halde bulundu. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Deniz B.'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda polisi fark ederek çatı boşluğuna kaçan Deniz B. yakalandı. Operasyon ve kuryenin yakalandığı anlar dron kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz B., 'güveni kötüye kullanma' ve 'iş yeri ve kurumdan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'UYANDIĞINDA ALTINLARIN OLDUĞU ÇANTA YOKTU'

Deniz B.'nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıldır kurye olarak çalıştığını belirten Deniz B., "Yaklaşık olarak 1 yıldır Şişli'de bulunan bir kuyumcuda kurye olarak çalışmaktayım. İş yeri sahibim Mustafa K., diğer anlaşmalı iş yerlerinden döviz ve altınları almak üzere bana 2 milyon lira vererek beni gönderdi. Üzerimde bulunan 2 milyon lirayla saat 16.00 sıralarında anlaşmalı olduğumuz E. Kuyumculuk isimli iş yerine gittim. Burada 1 milyon 600 bin lira vererek karşılığında 6 bin 390 euro, 210 dolar, 31 ziynet tam altın ve 43 gram 14 ayar altın alarak oradan ayrıldım. Saat 16.40 sıralarında ise Nurtepe'de bulunan F. Kuyumculuk isimli iş yerine 400 bin lira vererek karşılığında 69,71 gram gelen 7 adet 22 ayar bilezik, 9,57 gram gelen 14 ayar bilezik ve 2 bin 300 euro aldım. Sonrasında iş yerine ait, kendi kullanımımda olan 34 SF 7027 plakalı motosikletle Kağıthane Belediyesi otoparkına geldim ve kontağı kapatarak motoru oraya bıraktım. Ayrıca yanımda bulunan telefonumu ve hattımı da kırdım. Yanımda bulunan altın ve paralarla birlikte Kağıthane, İkitelli ve Atakent'te harabe binalara girerek oralarda kalmaya başladım. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan harabe bir metruk binada kaldım. Sabah saatlerinde uyandığımda yanımda bulunan çanta ve ayakkabımın olmadığını fark ettim. Çantamın içerisinde yanımda bulundurduğum altın ve nakit paralar da bulunuyordu. Bununla alakalı korktuğum için herhangi bir yere kayıp başvurusunda bulunmadım. Metruk binada kaldığım esnada kimseyle iletişimim olmadı" dediği öğrenildi.

'POLİSİ GÖRÜNCE ÇATI BOŞLUĞUNA KAÇTIM'

Deniz B., ifadesinin devamında, "Çocukluk arkadaşım olan Mert B.'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki ikamet adresine gittim. Arkadaşım Mert kapıyı açtı ve şok oldu. Bana, 'Bu saatte ne işin var?' dedi. Ben de kendisine yaşadığım olayları anlattım, avukat bulmasını ve bana yardımcı olmasını istedim. Sonrasında Mert, o geceyi dışarıda geçirmemem için beni evine aldı ve çatı katında kalmamı sağladı. Sivil polis memurları Mert'in evine gelerek beni sordular. O esnada Mert evde değildi. Aşağıda polislerin geldiğini duydum ve korktuğum için çatıdaki boşluğa çıkarak kaçtım. Daha sonra polis memurları çatıya çıkarak beni yakaladı" ifadelerini kullandı.