Kuyumculardan 13 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuyumculardan 13 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 7 Şüpheli Yakalandı

Kuyumculardan 13 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 7 Şüpheli Yakalandı

Silivri ve Kadıköy'deki kuyumculardan toplamda 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 7 şüpheli, 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

29.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:25
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SİLİVRİ ve Kadıköy'de girdikleri kuyumculardan toplamda 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 7 şüpheli, 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan C.C.'ye ait kuyumcuya 11 Ekim 2024 tarihinde gece yarısından sonra giren hırsızlar, vitrinde bulunan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken aynı şüpheliler bu kez 11 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde bulunan Y.G.'ye ait kuyumcudan hırsızlık yaptı. İş yerinde bulunan kasayı açan şüpheliler yaklaşık 10 milyon liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

HIRSIZLARI ANLARI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde kepenk kilidini kırarak içeri giren şüphelilerin hızla hareket ederek önce vitrindeki ardından da kasadaki altınları çalarak kaçtıkları görüldü.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kimlik bilgilerini belirlediği şüphelileri 25 Aralık Çarşamba günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta tespit edilen 16 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Biri kadın 7 şüpheli arasında bulunan M.A.'nın evinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyumculardan 13 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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