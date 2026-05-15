Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Üretim Çağrısı: "Tarımı Koruyun" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Üretim Çağrısı: "Tarımı Koruyun"

15.05.2026 17:45  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık, Dikili ve Gömeç belediye başkanları, AGROAYVALİK 2026 fuarındaki Zeytin Üretim Zirvesi'nde artan maliyetler, gençlerin tarımdan uzaklaşması ve üretim alanlarının daralmasına dikkat çekerek güçlü tarım politikaları çağrısında bulundu.

(BALIKESİR) - AGROAYVALIK 2026 Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi'nde bir araya gelen Ayvalık, Dikili ve Gömeç belediye başkanları, artan maliyetler, gençlerin tarımdan uzaklaşması ve üretim alanlarının daralmasına dikkat çekerek, güçlü tarım politikaları çağrısında bulundu.

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) Başkanı İsmail Uğural koordinasyonunda gerçekleştirilen "Kuzey Ege'de Yerel Yönetimlerin Tarım Politikaları" oturumunda konuşan Mesut Ergin, Adil Kırgöz ve Melih Bağlı, üreticinin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'nın Kuzey Ege açısından stratejik bir üretim merkezi olduğunu belirterek, bölgenin tarım, hayvancılık ve ticaret açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazaryerinin bugün fuar ve sektör buluşmalarıyla gerçek bir tarım ve ticaret merkezine dönüştüğünü dile getiren Ergin, Madra Çayı çevresindeki üretim kültürünün ilçeler arasında ortak bir dayanışma oluşturduğunu kaydetti.

Son yıllarda yaşanan su sıkıntısına değinen Ergin, bu yıl baraj doluluk oranlarının yüzde 95 seviyelerine ulaşmasının üretici açısından umut verici olduğunu söyledi. Bölgedeki verimli toprak yapısının farklı ürünlerin yetişmesine olanak sağladığını belirten Ergin, mısırdan domatese, şeker pancarından yem bitkilerine kadar geniş bir ürün deseninin bulunduğunu ifade etti.

Tarımda yaşanan maliyet baskısının hayvancılığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Ergin, son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ciddi düşüşler yaşandığını belirtti. Çözümün kooperatifleşmeden geçtiğini ifade eden Ergin, "Tarım yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; aynı zamanda yaşamdır, kültürdür ve gelecektir" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise çiftçinin artan girdi maliyetleri karşısında üretimden uzaklaştığını söyledi. Özellikle son beş yılda çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını dile getiren Kırgöz, gençlerin tarımdan kopmasının gelecekte büyük sorun yaratacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin geçmişte kendi kendine yetebilen ülkeler arasında gösterildiğini hatırlatan Kırgöz, bugün saman ithal eden bir noktaya gelinmesini eleştirdi. Pandemi döneminde gıdanın stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Kırgöz, üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Tarım Kanunu'nda yer alan desteklerin yeterince uygulanmadığını savunan Kırgöz, mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi temel girdilerden vergi alınmaması gerektiğini belirtti. Tarım meslek liselerinin açılması ve gençlerin yeniden toprağa yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kırgöz, hazine arazilerinin üretim amacıyla değerlendirilebileceğini ifade etti.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağlı da Kuzey Ege'de ortak üretim ve dayanışma kültürünün güçlü olduğunu belirterek, tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin artık üreticiye destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Bağlı, üreticilere yönelik alım destekleri ve ücretsiz fidan dağıtımları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tarım arazilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bağlı, kontrolsüz yapılaşmanın üretim alanlarını daralttığını belirtti. Tarım topraklarının küçük bireysel yapılaşmalar uğruna kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Bağlı, "Üretim toprağını kaybettiğiniz anda geleceğinizi de kaybedersiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Üretim Çağrısı: 'Tarımı Koruyun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:55:34. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Üretim Çağrısı: "Tarımı Koruyun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.