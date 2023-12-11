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Kuzey Kore, ABD ve Batılı Ülkeleri İnsan Hakları İhlaliyle Suçladı - Son Dakika
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Kuzey Kore, ABD ve Batılı Ülkeleri İnsan Hakları İhlaliyle Suçladı

Kuzey Kore, yayımladığı bildiride ABD ve diğer Batılı ülkeleri insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Bildiride, uluslararası insan hakları alanındaki sorumluluğun yerine getirilmesiyle Kuzey Kore sakinlerinin insan haklarından tam olarak yararlandığı ifade edildi.

Kuzey Kore, ABD ve Batılı Ülkeleri İnsan Hakları İhlaliyle Suçladı
11.12.2023 - 18:33,
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Kuzey Kore yayımladığı bir bildiride, ABD ve Batılı ülkeleri insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneğinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin 75. yıl dönümü vesilesiyle insan hakları üzerine bildiri yayımladığı belirtildi.

Bildiride yer alan verilere atıfta bulunulan haberde, "Beyannamede belirtilen insan onuru ve hakları, her türlü sosyal kötülüğün yaygın olduğu ABD ve diğer Batılı ülkelerde acımasızca ihlal ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, uluslararası insan hakları alanındaki sorumluluğun yerine getirilmesiyle Kuzey Kore sakinlerinin insan haklarından "tam olarak yararlandığı" ifade edildi.

ABD'nin insan hakları koşullarıyla ilgili sorunları "basmakalıp bir yöntemle" ele almakla suçlandığı haberde, insan haklarının "ancak egemenlik tam anlamıyla savunulduğunda gerçekleşebileceği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca Kuzey Kore'nin bu tür girişimlere "ebediyen son vermek" ve egemenliğini ve çıkarlarını korumak için "kendini savunma yeteneklerini" güçlendirme yolunu seçtiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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