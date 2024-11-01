Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

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SEUL, 1 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, son geliştirdiği kıtalararası balistik füzesi Hwasongpho-19'un "kritik" bir denemesini gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cuma günü bildirdiğine göre füze, ülkenin doğu kıyısındaki açık sularda önceden belirlenmiş bir alana inmeden önce 5.156 saniyede 1.001,2 kilometre mesafe kat etti. Perşembe günü gerçekleştirilen füze denemesinin, komşu ülkelerin güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Füzenin denenmesi ile Kuzey Kore'nin stratejik füze kabiliyetini geliştirdiği ve ülkenin güçlü stratejik caydırıcılığının modernliği ve güvenilirliğinin gözler önüne serildiği belirtildi. Yeni stratejik silah sisteminin, ülkeyi savunmada "birincil temel araç" olarak işlev göreceği ifade edildi.

Füze denemesine rehberlik eden Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, test atışını Kore Yarımadası'nda güvenlik durumuna ilişkin artan gerilim karşısında ülkesinin harekete geçme iradesini göstermek için "uygun bir askeri eylem" ve Kuzey Kore'nin stratejik saldırı yeteneklerini sürekli geliştirme kapsamında "vazgeçilmez bir sürecin" parçası olarak nitelendirdi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu "güvenlik durumu ve giderek ağırlaşan muhtemel tehdit ve zorluklara" atıfta bulunan Kim Jong Un, modern stratejik saldırı kabiliyetlerinin güçlendirilmeye devam edilmesi ve nükleer gücün yanıt verme duruşunun mükemmelleştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin nükleer güçlerini güçlendirme çizgisini yani politikasını asla değiştirmeyeceğini" yineledi.