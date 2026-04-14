Kuzey Kore Füze Testi Gerçekleştirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk "Choe Hyon" destroyerinin üzerinden yapılan füze testlerini denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, "Choe Hyon" destroyerinden 2 stratejik seyir füzesi ile 3 gemisavar füze fırlatıldı.

Stratejik seyir füzelerinin hedeflerini başarıyla vurduğu testleri, Kuzey Kore lideri Kim ile savunma alanındaki üst düzey yetkililer yerinde takip etti.

Gemisavar füzeleri yarım saatten fazla, stratejik seyir füzeleri de 2 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.