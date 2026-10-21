Kuzey Kore ile Rusya eğitim bakanları Pyongyang'da işbirliği için buluştu

Kuzey Kore Eğitim Bakanı Ri Yong-chol ile Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, eğitim başta olmak üzere ikili ilişkileri derinleştirmenin yollarını ele aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunan Kravtsov, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin eğitim alanında elde ettiği "başarı ve deneyime" ilişkin görüş alışverişinde bulunan taraflar, ikili ilişkileri ve işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele aldı.

Stratejik ortaklık anlaşması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un???????'un, Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesine yaptığı ziyaret, Pyongyang-Moskova ilişkilerinde yeni dönemin başlangıcı olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ziyaretten 9 ay sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, ziyarette iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim de anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.