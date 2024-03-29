Kuzey Kore, Japonya ile İletişimi Kabul Etmeyecek

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, ülkesinin, Japonya ile olası herhangi bir iletişimi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Kyodo News'un haberine göre, Bakan Choe, Tokyo ile diyaloğun ülkesi için "önemli bir konu olmadığını" belirterek, iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunan Japonya ile görüşmeyecekleri mesajını yineledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun dün yaptığı konuşmaya ilişkin Choe, "Gerçekleri inkar etmek ve görmezden gelmek için bu kadar çaba sarf ederken, neden çözülemeyen ve çözülecek hiçbir şeyi olmayan bir meseleye ısrarla bağlı kaldığını anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

Choe, Kuzey Kore'nin "Japon vatandaşların kaçırılması" olayına çözüm bulunmasında bir sorumluluğu veya çabası olmadığını belirtti.

Bakan Choe, Pyongyang'ın, "Japonya'nın Kuzey Kore'nin egemenlik hakkında müdahale etmesine" her zaman karşı çıktığını vurguladı.

Kuzey Kore'nin Pekin Büyükelçisi Ri Ryong Nam ise aynı gün yaptığı farklı bir açıklamada, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinden bir yetkilinin, kendilerine e-postayla "Kuzey Kore'nin büyükelçiliğinden bir konsey üyesiyle temas kurma talebi" gönderdiğini bildirdi.

Ri, Kuzey Kore'nin, Japonya ile hiçbir şekilde ve seviyede görüşmek istemediğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Kişida, dün düzenlediği basın toplantısında, "Japonya ile Kuzey Kore arasında verimli bir ilişki kurmanın, iki tarafın çıkarına olduğuna ve bölgede barış ve istikrara büyük katkı sağlayacağına inancımız sürüyor." diye konuşmuştu.

Pyongyang yönetimi ile üst düzey diyalog kurmaya çabaladığını kaydeden Kişida, "kaçırılan Japonlar" dahil "Kuzey Kore ile ilgili sorunları" ele almaya devam edeceklerini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Japonya ile hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini söylemişti.

İkili ilişkilerde son dönem

Kişida, başbakan seçildiğinde, "alıkonulanların Japonya'ya dönüşü" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Japon Başbakan, seçildiği Ekim 2021'de Kuzey Kore konusunda diğer ülkelerle her türlü işbirliği fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

O dönem Kişida, "alıkonulan ve haber alınamayan Japonlar" sorunu konusunda ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den işbirliği talep ettiğini aktarmıştı.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Resmi Kyodo ajansına göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon, Kuzey Kore tarafından alıkonuldu ve bu kişilerden 5'i ülkesine geri gönderildi.

Kuzey Kore yönetimi ise 2002'deki açıklamasında, önceki yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşından 5'inin ülkesine döndüğünü, diğerlerinin ise öldüğünü bildirmişti.