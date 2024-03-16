Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Paraşütçü Birliklerinin Tatbikatını Denetledi - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Paraşütçü Birliklerinin Tatbikatını Denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, paraşütçü birliklerinin savaşa hazırlık durumlarını teftiş etmek ve sürpriz muharebe senaryolarına karşı hazırlanmak amacıyla düzenlenen tatbikatını denetledi. Kim, tatbikatta orduya gücünü arttırmak ve en yüksek yeterliliğe ulaşmak için talimat verdi.

16.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, paraşütçü birliklerinin "savaşa hazırlık durumlarını teftiş etmek ve sürpriz muharebe senaryolarına karşı hazırlanmak" amacıyla düzenlenen tatbikatını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore paraşütçü birliklerinin tatbikatına Kuzey Kore lideri Kim de katıldı.

Kim, savaşa hazırlık durumlarını teftiş etmek ve muharebe senaryolarına karşı hazırlanmak amacıyla yapılan paraşütçü birliklerinin tatbikatında, orduya "gücünü arttırmak" ve "en yüksek yeterliliğe ulaşmak" için talimat verdi.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Paraşütçü Birliklerinin Tatbikatını Denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Paraşütçü Birliklerinin Tatbikatını Denetledi - Son Dakika
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