Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Paraşütçü Birliklerinin Tatbikatını Denetledi

İBB Başkanı İmamoğlu, Muhtarlarla İftar Programında Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu, muhtarlık makamının demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğunu belirtti. İmamoğlu ayrıca, Çekmeköy'de yapılan halk buluşmasında yeni metro hattının açılışını duyurdu ve Çerkezköy yerine Çekmeköy dediği için özür diledi.