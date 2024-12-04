Kuzey Kore'ye Silah Gönderen Çinli Gözaltında

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir Çinlinin, Kuzey Kore'ye silah gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, California'da yaşayan Shenghua Wen adlı Çinlinin, konteynerlerin içine ateşli silah, mühimmat ve diğer askeri malzemeleri saklayarak Kuzey Kore'ye gönderdiğine dair suç duyurusu üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 26 Kasım'da suç duyurusuyla verilen ifadeye göre, Wen ve ortaklarının daha önce 2 kez ateşli silah, mühimmat, ihracat kontrollü teknolojiyi Long Beach'ten Hong Kong'a giden gemiler üzerinden Kuzey Kore'ye gönderdiği aktarıldı.

ABD'de vize süresini aştığı için yasa dışı şekilde ikamet eden Wen'in ülkede ateşli silah ya da mühimmat bulundurması yasak, ayrıca silah ve mühimmat ihracatı yapma lisansı da yok.

Federal Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan Wen, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.