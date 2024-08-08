Kuzey Koreli Bir Kişi Güney'e Kaçtı

Güney Kore yönetimi, Kuzey'den bir kişinin başkent Seul'un batı bölgesindeki Han Nehri'ni geçerek Güney'e kaçtığını duyurdu.
Yonhap'ın Güney Kore ordusundan kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği hakkında bilgi verilmeyen bir Kuzey Koreli, Han Nehri'ni geçerek Gyodong Adası'na ulaştı.
Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Korelinin ülkeye geçmesi ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
Resmi verilere göre 2023'te yaklaşık 190 Kuzey Koreli Güney'e kaçtı.
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