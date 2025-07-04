Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye Geçti

04.07.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, bir Kuzey Korelinin mayınlı sınırı geçerek ülkeye sığındığını açıkladı.

Güney Kore, bir Kuzey Korelinin, iki ülke arasındaki mayınlı sınır bölgesini aşarak ülkeye sığındığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün gece, Kuzey Kore tarafından iki ülke arasındaki mayınlı Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) girdiği tespit edilen kişinin, buradan güvenli şekilde çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sivil olduğu belirtilen Kuzey Korelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sınır bölgesinde Kuzey Kore'den olağan dışı bir askeri hareketlilik tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son aylarda iki ülke arasında sınır gerilimi artarken Kuzey Kore binlerce çöp dolu balon göndererek psikolojik savaş yöntemlerine başvurmuş, Güney Kore ise buna karşılık sınır hattında Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınları yapmıştı.

Nisan ayında ise yaklaşık 10 Kuzey Kore askerinin sınırı kısa süreliğine geçmesi üzerine Güney Kore birlikleri uyarı ateşi açmış, Kuzey Koreli askerler olayın ardından sorunsuz şekilde geri çekilmişti.

Ağustos 2024'te de bir Kuzey Kore askeri, sınır hattını aşarak Güney Kore'ye iltica etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:27:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.