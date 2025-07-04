Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye Geçti

Güney Kore, bir Kuzey Korelinin, iki ülke arasındaki mayınlı sınır bölgesini aşarak ülkeye sığındığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün gece, Kuzey Kore tarafından iki ülke arasındaki mayınlı Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) girdiği tespit edilen kişinin, buradan güvenli şekilde çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sivil olduğu belirtilen Kuzey Korelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sınır bölgesinde Kuzey Kore'den olağan dışı bir askeri hareketlilik tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son aylarda iki ülke arasında sınır gerilimi artarken Kuzey Kore binlerce çöp dolu balon göndererek psikolojik savaş yöntemlerine başvurmuş, Güney Kore ise buna karşılık sınır hattında Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınları yapmıştı.

Nisan ayında ise yaklaşık 10 Kuzey Kore askerinin sınırı kısa süreliğine geçmesi üzerine Güney Kore birlikleri uyarı ateşi açmış, Kuzey Koreli askerler olayın ardından sorunsuz şekilde geri çekilmişti.

Ağustos 2024'te de bir Kuzey Kore askeri, sınır hattını aşarak Güney Kore'ye iltica etmişti.