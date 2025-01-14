KVKK Başkanı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorilerinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını oylayan Bilir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafına oy verdi.

Bilir, "Günlük Hayat" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.