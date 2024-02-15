KVKK'dan veri güvenliği ve aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ceza miktarları artırıldı - Son Dakika
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KVKK'dan veri güvenliği ve aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ceza miktarları artırıldı

KVKK\'dan veri güvenliği ve aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ceza miktarları artırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 2024 için veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırını 9 milyon 463 bin 213 liraya, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezanın üst sınırını ise 946 bin 308 liraya çıkardı. KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarını yeniden değerleme oranı dikkate alarak yüzde 58,46 oranında arttırdı.

15.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), 2024 için veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek idari para cezalarının üst sınırı 9 milyon 463 bin 213 liraya, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezanın üst sınırı ise 946 bin 308 liraya çıkarıldı.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yüzde 58,46 oranında arttırıldı.

Buna göre, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda veri sorumlularına uygulanan en düşük para cezası miktarının alt limiti 29 bin 852 liradan 47 bin 303 liraya, üst limiti ise 597 bin 191 liradan 946 bin 308 liraya yükseldi.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, KVKK kararlarının yerine getirilmemesi ile veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi fiilleri için kesilecek idari para cezasının üst limiti ise 5 milyon 971 bin 989 liradan 9 milyon 463 bin 213 liraya çıktı.

Kaynak: AA

KVKK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK'dan veri güvenliği ve aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ceza miktarları artırıldı - Son Dakika

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