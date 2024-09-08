KVKK'dan Velilere Çocuk Güvenliği Tavsiyeleri - Son Dakika
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KVKK'dan Velilere Çocuk Güvenliği Tavsiyeleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velilere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesini önerdi. KVKK, çocukların kişisel verilerinin korunması adına velilere tavsiyelerde bulundu.

08.09.2024 11:17
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yarın başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velilere, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesini önerdi.

Anayasa'da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca görev yapan KVKK, velilere çocuklarının verilerinin korunması adına tavsiyelerde bulundu.

Çocukların kişisel verilerinin korunmasında, verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bulunduğuna işaret edilen KVKK'nin tavsiye metninde, konuyla ilgili ebeveynlerin de bazı tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

KVKK'nin tavsiyeleri şöyle sıralandı:

Çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla kontrol ediniz.

Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız.

Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimlikleri hakkında yalan söylüyor olabileceklerine dikkati çekerek, çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız.

Çocuğunuza, kendisine tehdit oluşturabileceğini düşündüğü kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Gerçek hayatta olduğu gibi, dijital dünyada da çocuğunuzu yalnız bırakmayınız.

Çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız.

Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içerikler ile zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız.

Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız.

Siber zorbalık ile diğer tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınız.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, KVKK, Son Dakika

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