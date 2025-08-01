Ladik Belediyesi\'ne Yeni Araçlar

Ladik Belediyesi, belediyeye 4 yeni araç kazandırdı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha etkin hizmet sunmak amacıyla araçlarını yenilediklerini söyledi.

Araç filolarını yenilediklerini dile getiren Topal, "Hizmet kalitemizi artırıyoruz. Hizmetin daha hızlı, etkili ve güçlü şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bu kapsamda 2 kepçe ile birer greyder ve çöp kamyonunu belediyeye kazandırdıklarını dile getiren Topal, "Yeni araçlarla altyapı, yol yapımı ve temizlik çalışmalarımızın hızına hız katacağız. Mevcut araçlarımıza verdiğimiz bakım masrafından artık bıkmıştık. Bu araçlarla ilçemizi daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İlçeye hayırlı uğurlu olsun." dedi.