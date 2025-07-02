Ladik\'te Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde, büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.

Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki büyükbaş hayvanların tamamına aşı yaparak hastalığın bulaşmasına engel oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kabadayı, bugün itibariyle ilçede aşılama çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 81 ilde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapattığını belirten Kabadayı, " Kurban Bayramı'nda yaşanan hayvan sirkülasyonu ile yayıldığını tahmin ettiğimiz şap hastalığına karşı Şap 1 aşısı ilçemizde yaklaşık 8 bin 700 büyükbaş hayvana uygulandı. Türkiye'de canlı hayvan pazarlarının kapatılması nedeniyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu süreçte hayvan nakliyesi yapmaması ve hasta olan hayvanları bulaşmasını önlemek için diğer hayvanlardan ayrı tutulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.