Ladik'te Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ladik'te Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

14.02.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu, elektrik telleri koptu.

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akpınar, Koğa ve Sanayi mahallelerinde bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.

Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları da hasar gördü.

Belediye ekipleri, zarar gören binalarda inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Samsun, Ladik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ladik'te Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Ayşe Kırca’dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler Ayşe Kırca'dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
“Yeni bir arayış içindeler“ iddiası Cumhur İttifakı ortağından açıklama var "Yeni bir arayış içindeler" iddiası! Cumhur İttifakı ortağından açıklama var
Victor Osimhen’in sıkıntısı ortaya çıktı Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:42
Kürtlerle ilgili soruya Rutte’den dikkat çeken tavır Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 15:59:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ladik'te Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.