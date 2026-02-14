Ladik'te Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akpınar, Koğa ve Sanayi mahallelerinde bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.

Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları da hasar gördü.

Belediye ekipleri, zarar gören binalarda inceleme gerçekleştirdi.