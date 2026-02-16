Ladik'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ladik'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

Ladik\'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi
16.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik'te Ramazan öncesinde fırın ve marketler denetlendi, güvenilir gıda sağlanacak.

Samsun'un Ladik ilçesinde ramazan ayı öncesinde fırın ve marketlerde denetim yapıldı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmeleri amacıyla Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki fırın ve marketler denetlendi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, "Bu denetimlere yıl boyu devam ediyoruz ancak mübarek Ramazan ayında ayrıca hassasiyet gösterdik. Ramazanın bereketini yaşamak ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için ekiplerimiz sahada olacak. Esnaflarımızda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi de ayrıca sevindirici." dedi.

Topal, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyeye başvurabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Samsun, Ladik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ladik'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Düğün salonu önünde dehşet Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:15
Tartışma yaratan görüntüler Herkes Ancelotti’yi konuşuyor
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
09:09
Talisca’yı durdurabilen aşk olsun 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
08:29
Dağ patladı içinden şelale çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 09:46:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ladik'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.