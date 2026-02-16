Ladik\'te Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

Samsun'un Ladik ilçesinde ramazan ayı öncesinde fırın ve marketlerde denetim yapıldı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmeleri amacıyla Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki fırın ve marketler denetlendi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, "Bu denetimlere yıl boyu devam ediyoruz ancak mübarek Ramazan ayında ayrıca hassasiyet gösterdik. Ramazanın bereketini yaşamak ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için ekiplerimiz sahada olacak. Esnaflarımızda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi de ayrıca sevindirici." dedi.

Topal, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyeye başvurabileceklerini kaydetti.