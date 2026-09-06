Lalehan Uysal\'ın tohum fotoğrafları ArkeoPera\'daki sergide 12 Eylül\'e kadar görülebilecek

Grafik tasarımcı ve "Tohum Gözlemcisi" Lalehan Uysal'ın, "Kurda, Kuşa, Aşa… ve Göze" başlıklı sergisi, 12 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kitabevi bünyesindeki ArkeoPera'da açılan sergi, Uysal'ın yıllardır gözlemleyerek fotoğrafladığı tohumları konu alıyor.

Sergide, alışılmış ölçeklerinin dışına taşınan tohumların doğada çoğu zaman gözden kaçan biçim, renk ve dokuları fotoğraf aracılığıyla görünür hale getiriliyor.

Uysal'ın makrografik olarak tanımladığı fotoğraflarında, gündelik hayatta avuç içine sığan tohumların geometrik yapıları, yüzeyleri, renkleri ve farklı biçimleri öne çıkıyor.

Uysal'ın tohumlara ilgisinin temelleri çocukluk yıllarına uzanıyor

Buğday Derneği ile Bomonti/Feriköy Ekolojik Pazar'ın kurucuları arasında yer alan Uysal, kendisini sahip olduğu ünvanlardan uzak yalnızca "Tohum Gözlemcisi" olarak tanımlıyor.

Uysal'ın tohumlara ilgisinin temelleri çocukluk yıllarına uzanıyor. Babaannesinin küçük bahçesi, anneannesinin tohum saklama alışkanlığı ve annesinin giysi dolabında ve mücevher kutularında koruduğu sebze ve çiçek tohumları, sanatçının tohumlarla kurduğu ilişkinin ilk izlerini oluşturuyor.

Zamanla bu kişisel merakını farklı yerel tohumları araştırdığı, gözlemlediği ve fotoğrafladığı uzun soluklu bir çalışmaya dönüştüren Uysal, tohumları neden yakın plan fotoğrafladığını şu sözlerle anlatıyor:

"Tohumları ancak bu kadar yakın plan ve estetik kaygılarla fotoğraflarsam görünür olacaklarına inanıyorum. Çünkü çiçeğin, ağacın, meyvenin tohumlarının fark edilmesini istiyorum."

Uysal'ın çalışmalarında fotoğraf, yalnızca bir kayıt aracı olarak değil, doğaya daha yakından bakmayı ve fark etmeyi sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor.

Tohum fotoğrafları farklı şehirlerde sergilendi

Uysal'ın tohum fotoğraflarından oluşan ilk sergisi, 2018'de Oxford Üniversitesi St. Catherine's College'da gerçekleştirilen "Oxford on Food and Cookery Symposium" kapsamında izleyiciyle buluştu.

Sanatçı daha sonra Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali için bölgenin yerel tohumlarından ilham alan bir fotoğraf sergisi hazırladı. Çukurova'ya özgü yerel tohumları fotoğraflayan Uysal, çalışmalarını Adana Lezzet Festivali'nde de sergiledi.

Uysal'ın 2019'da Ark Kültür'de açtığı "Kurda, Kuşa, Aşa… ve Göze" sergisinin ardından çalışmalarını Bodrum Gümüşlük, Düzce, İzmir, Urla ve Kaş'ın da aralarında bulunduğu farklı şehirlerde sürdürdü.

Uysal'ın ArkeoPera'daki sergisi, tohumlar üzerine gerçekleştirdiği 23. sergi olma özelliğini taşıyor.

Sergide ayrıca Uysal'ın tohum fotoğraflarından aldığı detaylarla kağıttan tasarladığı ve içlerine gerçek tohumlar yerleştirdiği takılar da yer alıyor.

Sergi, pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.