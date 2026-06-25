İngiltere'nin Lancashire bölgesinde trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lancashire bölgesinde yerel saatle 07.50'de Colne kentinden Preston kentine hareket eden tren, Hoghton'daki hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki ağır yaralanan diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Ülkede demir yolu altyapısından sorumlu Network Rail şirketinin Kuzey Batı Güzergah Direktörü Chris Wright, olayın ardından acil servislerle yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.
Wright, kazanın nedenini anlamak amacıyla yürütülecek soruşturmaya tam destek vereceklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Lancashire'de Tren Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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