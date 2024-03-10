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Lapa lapa yağan kar Yüksekova'yı beyaza bürüdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lap kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava gece saatleri itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı merkezi kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

İlçede 2 günde kar yağışı etkili olduğunu belirten Sezai Açıkel, "Günlerdir ilçede etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatleri itibari ile lapa lapa kar yağışı başladı. Aslında güzel oldu çünkü baya bir kömür dumanı var. Kar yağışıyla birlikte belki hava da temizlenir" dedi.

Karayolları, Hakkari İl Özel İdare ve Yüksekova Belediyesi ekipleri mahalle, köy ve mezra yollarında çalışmalarına devam ediyor.