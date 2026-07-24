Lapseki'de Geleneksel Şeftali Festivali - Son Dakika
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Lapseki'de Geleneksel Şeftali Festivali

Lapseki\'de Geleneksel Şeftali Festivali
24.07.2026 09:42
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde meyve üreticilerine tarım semineri verildi.

Çanakkale'nin Lapseki Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında meyve üreticilerine yönelik tarım semineri düzenlendi.

Seminerde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sakaldaş, şeftali ve nektarin depolaması, hasat sonrası kayıplar ve çözüm önerileri konulu sunum yaptı.

Sunumun sonunda ise programa katılan üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Sakaldaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapseki'de Geleneksel Şeftali Festivali - Son Dakika

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