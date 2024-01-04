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Las Vegas'ta şartlı tahliye talebi reddedilen sanık hakime saldırdı - Son Dakika
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Las Vegas'ta şartlı tahliye talebi reddedilen sanık hakime saldırdı

Las Vegas'ta şartlı tahliye talebi reddedilen Deobra Redden, hakim Mary Kay Holthus'a saldırdı. Güvenlik güçleri müdahale ederek hakimi korurken, olayda hakim ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Sanık Redden'ın cezai ehliyetinin tam olduğu daha önce belirlenmişti.

Las Vegas\'ta şartlı tahliye talebi reddedilen sanık hakime saldırdı
04.01.2024 - 09:55,
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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı.

Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Redden'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

Kaynak: AA
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